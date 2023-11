Gli Atomic Rooster in concerto dal Canonico a Mola di Bari

SABATO 4 NOVEMBRE A MOLA DUE MITI DEL ROCK BRITANNICO DAL VIVO: PETE FRENCH E STEVE BOLTON IN CONCERTO CON “THE ATOMIC ROOSTER”

Evento imperdibile per gli appassionati del rock britannico degli anni ’70: sul palco del Canonico di Mola di Bari saliranno due autentiche leggende del progressive inglese riunite in una band storica.

Sabato 4 novembre 2023

THE ATOMIC ROOSTER

In concerto

Pete French vocals,

Steve Bolton guitar,

Adrian Gautrey keyboards,

Shug Millidge bass guitar,

Paul Everett drums

Il concerto: band seminale del progressive rock formatasi in Inghilterra nel 1969 (tra i suoi fondatori Vincent Crane e Carl Palmer), gli Atomic Rooster tornano a esibirsi dal vivo in Italia con due dei componenti della formazione storica, il cantante Pete French e il chitarrista Steve Bolton (quest’ultimo negli anni ottanta accanto a Pete Townshend e Roger Daltrey nei leggendari The Who).

La discografia degli Atomic Rooster include alcune autentiche pietre miliari dell’hard rock, come “Death Walks Behind You” (1970) e “In Hearing Of…” (1971).

Dal vivo il gruppo recupera il sound “seventy” delle origini riproducendo fedelmente i brani storici anche grazie a una perizia esecutiva semplicemente eccezionale.

Ingresso ore 20.30, inizio concerto ore 22.30.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.