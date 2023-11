Avrai un canto e un nome - conversazione letteraria su Carla Lonzi

Liberaria Editrice presenta 'Avrai un canto e un nome'



Le attività del progetto Avrai un canto e un nome, promosso dal Consiglio regionale della Puglia nell’ambito dell’avviso “Futura. La Puglia per la parità”, proseguono con la Conversazione letteraria su Carla Lonzi, venerdì 17 novembre alle ore 18.30.

Nella quinta Conversazione letteraria, che si svolgerà a Bari in collaborazione con la Libreria Campus, Giorgia Antonelli racconterà di Carla Lonzi, femminista radicale fondatrice di Rivolta femminile, con letture dal suo libro più importante, Sputiamo su Hegel, recentemente ripubblicato.

Il progetto Avrai un canto e un nome vuole valorizzare la dimensione femminile della scrittura attraverso l’opera di donne che hanno saputo imporre la propria personalità e la propria opera letteraria in un contesto prevalentemente maschile e patriarcale. Donne che hanno lasciato traccia significativa nel panorama letterario dell’Ottocento e del Novecento, che sono state impegnate nel processo di emancipazione femminile, che hanno fatto della loro vita e della loro arte strumento per combattere stereotipi, pregiudizi e discriminazioni nei confronti di quello che era considerato “il sesso debole”. Voci femminili che, nonostante l’indiscussa levatura artistico-letteraria, sono state trascurate, ingiustamente poco valorizzate, progressivamente dimenticate dalla storia del pensiero e della letteratura italiana e straniera. Donne che grazie alla loro caparbietà si sono realizzate, hanno trovato spazio in un mondo maschile e rappresentano modelli di riferimento per le generazioni attuali e future.



Venerdì 17 novembre 2023 ore 18.30

Libreria Campus Via Gioacchino Toma, 76/78 - Bari



Progetto finanziato dal Consiglio Regionale della Puglia