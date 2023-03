Lo spettacolo “Il bacio della vedova” e il concerto del Regard Duo a Gioia del Colle

Entra nel vivo la stagione teatrale 2022/23 realizzata dal Comune di Gioia del Colle in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Venerdì 3 marzo va in scena “Il bacio della vedova” di Israel Horovitz, diretto da Teresa Ludovico, (sipario ore 21:00). Al termine dello spettacolo la regista salirà sul palco per dialogare con l’assessore alla Cultura Lucio Romano e il pubblico presente.

Nello spogliatoio di un magazzino, Archie e George, due giovani operai arroganti e strafottenti, a fine turno di lavoro, scherzano sulle rispettive conquiste amorose. Archie rivela all’amico che Margy, una loro vecchia compagna di scuola, è tornata dalla città per assistere il fratello gravemente ammalato e gli ha chiesto di andare a cena con lei. L’atteggiamento goliardico con cui viene accolta la notizia sfuma rapidamente in una tensione carica d’aspettative quando Margy, donna istruita e di mondo, ormai lontana dalla vita della provincia, fa il suo ingresso in scena, rompendo l’apparente complicità che lega i due amici. In un’abile danza di allusioni, provocazioni, ricordi e dimenticanze, la donna scava nel livore che serpeggia fra i due uomini, costringendoli a rivivere una sera di molti anni prima quando, durante la festa di fine anno sulla spiaggia, fu violata la sacralità di un’amicizia nata sui banchi di scuola.

Domenica 5 marzo, invece, sarà la volta del Regard Duo che, con il proprio concerto, chiuderà la XVIII edizione della rassegna “Legature”, curata dall’Associazione musicale “Daniele Lobefaro” di Gioia del Colle (sipario ore 19.00). Per l’occasione Greta Maria Lobefaro al pianoforte e Marcello Sette al violoncello eseguiranno brani tratti dal repertorio dei compositori Sergej Rachmaninov e Francis Poulenc.

Info: www.teatropubblicopugliese.it