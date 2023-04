Bagnardi e Pasquale a Loseto il 25 aprile

Piero Bagnardi e Giuseppe Pasquale per la prima volta insieme sul palco, dopo il successo al Festival della Comicità Italiana a Modena. I due giovanissimi attori esordiscono con lo spettacolo "Noi stiamo qua!", un misto di racconti, storie e avvenimenti comuni raccontati dai due comici baresi. Bagnardi reduce dal Festival di Modena dove ha portato due pezzi, tra questi uno con Pasquale, passando alla finalissima che si terrà l'11 maggio presso il teatro Storchi di Modena. Intanto il nuovissimo duo comico andrà in scena durante la festa patronale di San Giorgio a Loseto, martedì 25 aprile in Piazza Vittorio Emanuele III, ore 20:00, con ingresso libero.