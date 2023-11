Al Cinema Esedra al via il Balafon Film Festival sull’arte e la cultura africana e la diaspora nera

Immagini, musiche e colori di altri mondi: sono gli ingredienti di Balafon Film Festival 2023, percorso artistico che, attraverso il linguaggio filmico, compie un percorso di interazione e conoscenza dei popoli: quello africano, nella fattispecie, per raccontarne l’arte e la cultura della diaspora. Giunto alla sua 33° edizione, Balafon Film Festival torna a Bari dal 15 al 18 novembre, ospitato dal Cinema Esedra eccezionalmente e momentaneamente riaperto al pubblico.

Organizzato dalla Comunità di Corte Altini – in collaborazione con Centro Interculturale Abusuan Bari, Missionari Comboniani Bari, Parrocchia San Giuseppe Bari, Arcidiocesi di Bari-Bitonto, Murattiano Bari, CGIL Bari, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, Fondazione Migrantes, GEP Gruppo Educhiamoci alla Pace ODV e il festival del Cinema Africano di Verona – con il patrocinio e il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Bari – assessorato alle Culture e assessorato alle Politiche educative e giovanili – il festival propone un fitto programma di proiezioni legate ad una cinematografia proveniente dai paesi del Sud del mondo: un’occasione concreta per posare uno sguardo sulla vastità di sfaccettature culturali esistenti, affinché la conoscenza possa rappresentare il primo passo per la promozione della convivenza pacifica tra i popoli. Lungi dall’essere una semplice sequenza di proiezioni, la proposta cinematografica che caratterizza Balafon Film Festival fin dal 1990, anno della sua prima edizione, si propone di varcare gli orizzonti geografici e culturali del suo pubblico, oltrepassando le barriere della “non conoscenza” dell’altro. Mai necessario come in questo periodo storico, dunque, il cinema diviene mezzo per favorire la diffusione di una cultura di pace, basata sulle relazioni tra popoli diversi che vivono al di là dei nostri confini e del Mediterraneo.

Balafon Film Festival, che è parte integrante del network dei più importanti festival dedicati alla cinematografia africana in Italia – tra i quali il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano e il Festival del Cinema Africano di Verona – come di consueto prevede proiezioni pomeridiane e serali di lungometraggi e cortometraggi prescelti tra le pellicole africane di recente realizzazione: 8 i film in concorso per questa 33° edizione, tra cui 4 cortometraggi e 4 lungometraggi. A queste proposte si affiancano poi 4 proiezioni fuori concorso. Opere d’arte della filmografia africana che raccontano storie di uomini e di donne, nei loro dettagli più intimi o spettacolari, indagando tra le pieghe della loro quotidianità e di un contesto sociale tanto familiare quanto ostile, culla di antiche e insanabili difficoltà ma anche di intimi desideri. Tra i registi di maggior rilievo, Nganji Mutiri, artista pluripremiato nato a Bukavu, nella Repubblica Democratica del Congo e la giornalista, documentarista e produttrice franco-tunisina Erige Sehiri.

Il Festival sarà preceduto, domenica 12 novembre, dal consueto appuntamento con Aspettando Balafon, un appuntamento ospitato all’interno dell’auditorium del Comboniani di Bari (via Giulio Petroni 101) che, per questa edizione, affronterà il tema del conflitto israeliano-palestinese con due proiezioni a partire dalle ore 18: Où vas tu Moshé di Hassan Benjelloun e Checkpoint di Yoav Shamir.

BALAFON FILM FESTIVAL 2023

FILM FUORI CONCORSO

TOUTE LA NUIT di Fayçal Hammoum (Algeria, 2021)

LUSALA di Mugambi Nthiga (Kenia, 2019)

CORTOMETRAGGI IN CONCORSO

THE TOWN di Lindiwe Makgalemele (Sudafrica, 2021)

TWIN LAKES HAVEN di Philbert Aimé Mbabazi Sharangabo (Rwanda, 2022)

YOUNG MAN RUMBLE di Karima Elba (Belgio, 2022)

ZAFFA di Ahmed Samir (Egitto, 2022)

LUNGOMETRAGGI IN CONCORSO

BORGA di York-Fabian Raabe (Ghana/Germania, 2021) 7’

JUWAA di Nganji Mutiri (Belgio, 2021)

THE LAST SHELTER di Ousmane Zoromé Samassékou (Francia/Mali/Sud Africa, 2021)

UNDER THE FIG TREES di Erige Sehiri (Tunisia/Francia/Svizzera/ Germania/Qatar, 2022)

SEZIONE SCUOLA

ALOE VERA di Peter Sedufia (Ghana, 2020)

NON CONOSCI PAPICHA di Mounia Meddour (Francia/Belgio/Algeria/ Qatar, 2019)

PROGRAMMA DI SALA

15 Novembre

ore 18.30 Selezione fuori concorso

LUSALA di Mugambi Nthiga (Kenia, 2019)

ore 20.00 Selezione fuori concorso

TOUTE LA NUIT di Fayçal Hammoum (Algeria, 2021)

ore 20.30 Selezione in concorso

THE TOWN di Lindiwe Makgalemele (Sudafrica, 2021)

ore 21.00 Selezione in concorso

BORGA di York-Fabian Raabe (Ghana/Germania, 2021)

16 Novembre

ore 18.00 Selezione in concorso

BORGA di York-Fabian Raabe (Ghana/Germania, 2021)

ore 20.00 Selezione in concorso

THE TOWN di Lindiwe Makgalemele (Sudafrica, 2021)

ore 20.30 Selezione in concorso

ZAFFA di Ahmed Samir (Egitto, 2022)

ore 21.00 Selezione in concorso

THE LAST SHELTER di Ousmane Zoromé Samassékou (Francia/Mali/Sud Africa, 2021)

17 Novembre

ore 17:00 Selezione fuori concorso

ALOE VERA di Peter Sedufia (Ghana, 2020)

ore 19.00 Selezione in concorso

THE LAST SHELTER di Ousmane Zoromé Samassékou (Francia/Mali/Sud Africa, 2021)

ore 20:30 Selezione in concorso

ZAFFA di Ahmed Samir (Egitto, 2022)

ore 20.45 Selezione in concorso

YOUNG MAN RUMBLE di Karima Elba (Belgio, 2022)

ore 21.15 Selezione in concorso

JUWAA di Nganji Mutiri (Belgio, 2021)

18 Novembre

ore 17.00 Selezione fuori concorso

NON CONOSCI PAPICHA di Mounia Meddour (Francia/Belgio/Algeria/ Qatar, 2019)

ore 19.00 Selezione in concorso

JUWAA di Nganji Mutiri (Belgio, 2021)

ore 20:30 Selezione in concorso

YOUNG MAN RUMBLE di Karima Elba (Belgio, 2022)

ore 21.00 Selezione in concorso

TWIN LAKES HAVEN di Philbert Aimé Mbabazi Sharangabo (Rwanda, 2022)

ore 21.30 Selezione in concorso

UNDER THE FIG TREES di Erige Sehiri (Tunisia/Francia/ Svizzera/Germania/Qatar, 2022)

Si allegano schede dettagliate di tutti i film della 33° edizione del festival.

Info:

Centro Interculturale Abusuan Bari

Tel. 080.2223328

E-mail: balafonfestival@ libero.it