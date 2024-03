Ballaròck all'AncheCinema

Sabato 23 Marzo Festa Finale Del Fuori Bif&St Con Ballarock all'anchecinema di Bari L'unico Vero Rock Party con una selezione infuocata a colpi di rock, punk, metal ed elettronica con i Ballaròck sul palco in consolle.



I Ballarock con le loro selezioni audio/video vi faranno scatenare per tutta la serata al ritmo delle sonorità e dei pezzi che hanno fatto la storia del Rock e che vanno dai Beatles ai Rolling Stones, dai Cure ai Depeche Mode, dai CCCP ai Subsonica, dai Blur agli Strokes, dai Clash ai Ramones, dai Red Hot Chili Peppers ai Queens of The Stone Age, dai Nirvana ai System of a Down, dai Metallica agli Slipknot, dai Rammstein ai Prodigy e tanti tanti altri ...

Una miscela esplosiva di rock'n'roll, punk rock, stoner, grunge, indie, dark, folk rock, nu metal, hard rock, rock italiano... con l'unico scopo di farvi ballare e pogare fino a notte fonda!

Questo è BALLAROCK, diffidate dalle imitazioni



Biglietti: https://bit.ly/BALLAROCK1

AncheCinema : 329 649 9552

AncheCinema



A pochi metri dalla stazione Bari Centrale