Party di chiusura del Fuori Bif&st nel segno del rock punk, metal ed elettronica

Il ricco programma promosso da AncheCinema nell’ambito del Fuori Bif&st, rassegna di appuntamenti che coinvolge spazi culturali e attività commerciali nei giorni del Bif&st, che è stato inaugurato con la riapertura dopo 31 anni del Cinema Jolly con una mostra multimediale immersiva, si conclude con il party BallaRock, fortunato format made in Salento nato dalle menti di Filippiakos (Filippo) e Streaker (Gabriele), coadiuvati da una grande squadra.

Il party sarà l’occasione anche per festeggiare gli otto anni del Teatro AncheCinema di Bari, inaugurato il 19 marzo 2016 negli spazi di quello che fu lo storico Teatro dei Ferrovieri risalente al 1935, poi diventato Lucciola e dagli anni ’70 Royal.

Un grande ritorno a Bari, quello di BALLARÒCK, dopo qualche anno di attesa (l'ultima volta da queste parti erano arrivati a ridosso del primo lockdown del 2020), pronti per una serata a tutta musica. Negli anni hanno condiviso il palco con Skunk Anansie, Placebo, Chemical Brothers, Prodigy, Lou Reed, Iggy Pop, Kaiser Chiefs e molti altri, ma sono pronti a regalare una notte straordinaria al pubblico barese del Fuori Bif&st e non solo.

I Ballarock con le loro selezioni audio/video vi faranno scatenare per tutta la serata al ritmo delle sonorità e dei pezzi che hanno fatto la storia delr e che vanno dai Beatles ai Rolling Stones, dai Cure ai Depeche Mode, dai CCCP ai Subsonica, dai Blur agli Strokes, dai Clash ai Ramones, dai Red Hot Chili Peppers ai Queens of The Stone Age, dai Nirvana ai System of a Down, dai Metallica agli Slipknot, dai Rammstein ai Prodigy e tanti tanti altri ...

Una miscela esplosiva di rock'n'roll, punk rock, stoner, grunge, indie, dark, folk rock, nu metal, hard rock, rock italiano... con l'unico scopo di farvi ballare fino a notte fonda!

Questo è BALLARÒCK, diffidate dalle imitazioni!

INFO EVENTO

Biglietti: bit.ly/BALLAROCK1

Promo universitari inserendo il codice FANSTUDENT in fase di checkout

INFO SMS/WhatsApp 331 816 7875 oppure 329 649 9552

AncheCinema, Corso Italia 112 BARI

Parcheggi a pagamento aperti H24 MetroPark Corso Italia 138 (a 200 metri dall'ingresso del locale) + GestiPark Battisti (a 400 metri dall'ingresso del locale)