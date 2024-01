“Bari 116, una storia da celebrare”, eventi e una mostra di maglie, coppe e cimeli dedicati alla squadra biancorossa

“BARI116, una storia da celebrare”: è questo il titolo della rassegna ideata dal Museo del Bari e CasaBari per omaggiare la storia ultracentenaria della squadra biancorossa, fondata il 15 gennaio del 1908.

All’interno del programma di appuntamenti, due giorni di eventi avranno come sede la sala della ex Tesoreria (in via Roberto da Bari) a Palazzo di Città.

Si parte domenica 14 gennaio, alle ore 10, con l’inaugurazione della mostra di maglie storiche, coppe e cimeli organizzata in collaborazione con il Comune di Bari; alle 11.30, l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli consegnerà un riconoscimento al fotoreporter sportivo Sergio Scagliola, vincitore nel corso della sua carriera di numerosi premi per i suoi scatti. Infine, alle ore 18, ospite d’onore la bandiera del Bari Igor Protti per foto e firmacopie del calendario 2024 del Museo del Bari.

Lunedì 15 gennaio, giorno dell’anniversario della fondazione del “Bari Foot-Ball Club”, la mostra sarà visitabile dalle ore 10 alle 21 nell’ex Tesoreria a Palazzo di Città, dove alle 18 sarà presente un’altra gloria del Bari, Sandro Tovalieri. Alle ore 19, brindisi e taglio della torta, alla presenza del centro coordinamento dei Bari Club “La Bari siamo noi”, sotto la targa commemorativa in via Roberto da Bari, in corrispondenza del luogo dove nel 1908 la squadra di calcio della città fu fondata da Floriano Ludwig assieme agli altri soci.