Giovedì 10 ore 18.00 appuntamento con “Bari Archeologica – Tra San Martino e il museo di Santa Scolastica”. Un percorso a ritroso nel tempo partendo dal Neolitico, passando per le popolazioni indigene della Puglia (Dauni, Peuceti e Messapi), i greci con le loro colonie e i romani, sino ad arrivare al Medioevo. Tutto all’interno di strutture meravigliose anch’esse portatrici si storie e di leggende. Alla fine del tour un bel trancio di focaccia o una confezione delle nostre tipiche sgagliozze. Non mancate!

____________________________________________

Costo: 13 euro (GRATUITO PER I MINORI) + obolo alla chiesa di S. Martino

Punto d’incontro: Via Venezia all'ingresso del Museo di Santa Scolastica



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.