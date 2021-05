Domenica 09 ore 10.30 appuntamento con l'itinerario: "Bari e il Mare" Il mare diventa lo sfondo naturale delle imponenti costruzioni, sintesi perfetta tra lo stile imperiale romano, quello duecentesco e i moderni blocchi architettonici, passando per lo stile liberty, status symbol della moderna borghesia.

Costo: 10 euro

Punto di incontro: Largo Adua

• Lotto INCIS

• Largo Adua – Palazzo Colonna

• Albergo delle Nazioni

• Lotto INAIL

• Palazzo della Provincia

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708 indicando un cognome, il numero di partecipanti e un contatto telefonico.

N.B. Posti limitati. Non sono previsti ingressi in palazzi o musei.