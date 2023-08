Sabato 12 ore 19.30 appuntamento con il percorso di "Bari e le sue leggende: La Malombra e la Morta Befanì". Una visita che vi porta a scoprire il lato meno conosciuto della città di Bari. Partendo da Piazza della Ferrarese scopriremo l'edicola votiva dei fratelli spizzico, scopriremo L'Antico camino che domina i tetti della città, e le maschere apotropaiche che si affacciano dai portoni. Ascolteremo le storie legate alla malombra, percorreremo le vie sino a raggiungere la testa del Turco scoprendo così la leggenda della morte Befanì. Una visita guidata che anche uno spettacolo teatrale in cui Pasquale D'Attoma porta in scena le leggende della città di Bari.

__________________________________________

Costo: 15 euro (GRATUITO per i minori)

Punto di incontro: Piazza del Ferrarese c/o absidi Vallisa



Prenotazione obbligatoria mandando un whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome