Domenica 23 ore 17.00 appuntamento con "Bari in Libertà con mostra sul cinema presso l'ex Jolly". Il quartiere fu costruito agli inizi del '900 per far fronte alla crescita demografica che riguardava la città. Il nome Libertà è stato scelto in quanto i primi palazzi costruiti presentavano caratteristiche in stile Liberty, tra cui le ringhiere in ferro battuto con decorazioni floreali. Passeggeremo tra palazzi, industrie, chiese storiche e vecchi cinema

Costo:10 euro (GRATUITO PER I MINORI) + 3 euro di ingresso alla mostra

Punto d'incontro: Via Sagarriga Visconti, 222 ex cinema Jolly



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.