Venerdì 08 ore 10.30 appuntamento con l'itinerario "Bari Nicolaiana con apertura speciale Chiesa di San Gregorio". Scopriremo i tesori della Basilica di San Nicola e visiteremo con permesso speciale la chiesa di San Gregorio

Costo: 10 euro + 1 euro come obolo per la chiesa

Punto d'incontro: Largo Papa Urbano II c/o Statua di San Nicola



Prenotazione obbligatoria mandando un whatsapp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti