Al via l'edizione 2021 di Aria di San Daniele

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele rinnova l’appuntamento con la quarta edizione di Aria di San Daniele, il format itinerante della storica manifestazione Aria di Festa che da ottobre a dicembre porterà l’eccellenza e la convivialità del Prosciutto di San Daniele DOP in selezionati locali della penisola.

Dopo il successo dell'edizione 2019, seguito da un anno e mezzo di stop forzato a causa della pandemia da Covid-19, Aria di San Daniele ripartirà il 15 ottobre approdando nelle principali città italiane, con un calendario ricco di eventi organizzati ad hoc per far conoscere e apprezzare l'eccellenza del San Daniele DOP. La prossima tappa del tour si terrà a Bari durante i fine settimana del 19 e del 26 novembre, sei serate evento dedicate al Prosciutto di San Daniele.

Venerdì 19 novembre ore 18.30 Varietà Via XXIV Maggio, 4 Sabato 20 novembre , ore 18.30 Sood Bistrot Piazza Mercantile, 62 Domenica 21 novembre , ore 20.00 Premiata Nocineria Largo Adua, 16 Venerdì 26 novembre , ore 19.30 In Alto Vineria Via Roberto da Bari, 147 Sabato 27 novembre , ore 19.00 Ristorante Bloom Food Via de Rossi, 31 Domenica 28 novembre , ore 11.30 Riviera Lounge Lungomare Nazario Sauro

Le serate aperitivo raggiungeranno dunque il Sud Italia nella città di Bari, per concludere poi il tour il primo weekend di dicembre (dal 3 al 5) a Catania. Il tour “Aria di San Daniele” approderà in ristoranti, enoteche, bar e osterie diffuse in tutto il territorio italiano.

In occasione dell’evento, i locali selezionati verranno allestiti con corner dedicati alla degustazione del Prosciutto. Al loro interno, i clienti troveranno un oste specializzato nel taglio per offrire il San Daniele DOP affettato a mano oppure a macchina. Durante le serate, in base all’offerta del singolo ristoratore, sarà possibile sperimentare abbinamenti con cibi della tradizione locale e un’ampia scelta di vini.

Il tour si svolgerà in totale sicurezza, nel pieno rispetto delle norme relative al contrasto e al contenimento della diffusione del Covid-19.

Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle tappe di Aria di San Daniele sono disponibili sul sito