Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sabato 22 luglio visita guidata con itinerario " BARI SOTTOSUOLO": "Scoprirete la Bari romana, bizantina e normanna, il Monastero bizantino del X sec d. C. e il bellissimo Castello Svevo". La partenza è prevista per le ore 18,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE, per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355