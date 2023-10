Visita guidata Bari sottosuolo

Prezzo non disponibile

SABATO 21 OTTOBRE Visita guidata con itinerario "BARI SOTTOSUOLO" alla scoperta della Bari ROMANA BIZANTINA E NORMANNA, del MONASTERO BIZANTINO DEL X SC. DC., della cappella BIZANTINA DEL X SC D. C, e ancora del bellissimo CASTELLO SVEVO. La partenza è prevista per le ore 18.00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE. Per prenotazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355

VENERDI 27 OTTOBRE il CIRCOLO ACLI DALFINO organizza il Convegno "SULLE ORME DI DON TONINO" dal titolo "LA POLITICA DEL GREMBUALE ". Relaziona il presidente del circolo FANELLI. Interventi previsti: DON FRANCO LANZOLLA, il Pres. Prov. ACLI F. MENOLASCINA, . L'incontro si terrà nella SALA ODEGITRIA C\O CATTEDRALE ORE 19,00 INGRESSO LIBERO. Per informazioni ACLI DALFINO TEL 080 5210355