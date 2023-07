Prezzo non disponibile

Giovedì 20 ore 18.45 appuntamento con “Bari Veneziana”. Vi racconteremo di un rapporto antico, di destini incrociati sotto il segno di Bisanzio. Seguiremo le tracce nascoste tra mura, segni e opere d’arte per raccontarvi la storia di due città lontane ma vicine come il linguaggio del mare.

Costo: 10 euro di visita + 1 euro di obolo alla chiesa (VISITA GRATUITA PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d’incontro: Chiesa di San Marco ai Veneziani

Fortino di Sant’Antonio, Strada delle Antiche Mura, Basilica di San Nicola, Chiesa di San Marco ai Veneziani, Palazzo del Doge, Colonna Infame



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti