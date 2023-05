Barion Sup Race 2023, a Bari la tappa del campionato italiano Fisw di categoria

Bari capitale del sup nel prossimo fine settimana. Sabato e domenica il Circolo Canottieri Barion ospiterà la Barion Sup Race 2023, valevole come sesta tappa del campionato italiano di categoria stand up paddle e paddleboard organizzato dalla Fisw. Presentata in mattinata a Palazzo di Città, la due giorni richiamerà un centinaio di atleti provenienti da tutta Italia. E nell’occasione, si disputeranno anche il campionato regionale e le selezioni per partecipare al Trofeo Coni. Un evento che testimonia l’interesse crescente per il sup, variante del surf che si pratica su una tavola più lunga e più larga con l’utilizzo di una pagaia apposita per la propulsione.

Si comincia sabato mattina con la Technical Race che si svolgerà nello specchio d’acqua fra molo san Nicola, sede del Canottieri Barion, e la rotonda di piazza Diaz: 1,5 km da percorrere per uno o più giri. Domenica sarà invece il giorno della Distance Race che coinvolgerà il tratto antistante lungomare Nazario Sauro per 4 km, sino all’altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro.

In lizza partecipanti d’ogni età e categoria, dagli under 12 ai parasup passando dai master e ovviamente dai senior attesi con tante aspettative. I giovani, in particolare, saranno tanti, tantissimi, tant’è che la tappa di Bari si distinguerà dalle altre per l’età media molto bassa.

Il Canottieri Barion ci ha creduto prima di tutti affiliandosi alla Federazione Sci Nautico e Wakeboard ed affidando la direzione tecnica della propria sezione al pluricampione italiano Davide Alpino, 23enne da tempo nel giro azzurro. Le punte di diamante del vivaio sono Nicolò Ricco, 16 anni ma già agonista fra i senior, e Velia Pisanelli, 15, ma monitorati per la nazionale sono pure Elias Alpino, Laura Nitti, Gaia Santorsola, Bianca Scarangella e Giancarlo Conte, senza dimenticare i giovanissimi Gian Luca Corriero ed Alessandro Scarcia, entrambi under 14. Scenderanno tutti in acqua in occasione della Barion Sup Race, assieme all’entusiasta delegazione dei master. Prevista la diretta streaming delle gare sulla pagina facebook del Circolo Canottieri Barion.