I Baustelle in concerto a Bari

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dopo la loro tappa del 12 agosto in Masseria Ferragnano a Locorotondo, per un’esclusiva tappa in Puglia del loro "Elvis Tour" i Baustelle tornano live a Bari al Petruzzelli il 22 aprile 2024.

Per chi non vuole perdere l'occasione di vedere Baustelle nella dimensione "intima e sexy" del Teatro Petruzzelli, ultimi posti ancora liberi su Ticketone.it https://www.ticketone.it/.../baustelle-intimo-sexy-elvis.../

Online, nei punti vendita del circuito, e presso il botteghino del Petruzzelli.