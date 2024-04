La musica dei Beatles ad Altamura con il tour teatrale di Carlo Massarini e “The Beatbox”

Parte da Altamura il tour teatrale 2024 di Carlo Massarini e i “The Beatbox”, con lo show “Magical Mistery Story, Now and Then – The Beatles live again”, per rivivere la musica e la storia dei Beatles. Lo spettacolo, organizzato dall’associazione “Altamura Beat 2024”, si terrà venerdì 5 aprile al Teatro Mercadante (via dei Mille n.159) a partire dalle ore 21.00.

Marco Breglia, Filippo Caretti, Michele Caputo e Federico Franchi, quattro giovani musicisti che sul palco sono “The Beatbox”, formazione nota in tutta Europa, interpreteranno fedelmente i grandi successi del quartetto di Liverpool. Carlo Massarini, raffinato giornalista musicale, alias Mister Fantasy della trasmissione cult dei primi anni ’80, nell’arco dei cinque atti che caratterizzano lo spettacolo, racconterà la storia dei Beatles, svelandone aneddoti e curiosità.

“L’associazione “AltamuraBeat2024” avrà l'onore di dare il via alla stagione musicale nazionale del gruppo Carlo Massarini e dei The Beatbox – dichiara Carlo Camicia, presidente dell’associazione “Altamura Beat 2024” -. Parliamo della più accreditata ed eclettica cover band dei Beatles affiancata dalle narrazioni ed aneddoti riportate dal sensazionale esperto musicale Carlo Massarini, che, in maniera simbiotica, saranno in grado di regalare due magiche ore di musica spettacolare. La conferma di aver scelto bene ci è dimostrata dall'interesse manifestato dagli appassionati che sono corsi, in tantissimi, al botteghino del teatro”.

“Il 5 aprile al teatro Mercadante di Altamura – ha annunciato in un video (link: https://drive.google.com/ drive/folders/1ukUJyO8_hvZ4_ M1BKv3J9M7n98ItVlH6?usp= sharing) lo stesso Carlo Massarini - si apre il tour 2024 della Magical Mystery Story, la storia dei Beatles suonata da una tribute band straordinaria, i Beatbox, e da me raccontata. Ripercorreremo le fasi della loro carriera, risuoneremo le loro canzoni, racconteremo tutti i dettagli, tutti i retroscena della storia di questa band, che è stata sicuramente la più importante della storia della musica rock. Quindi ci sarà da cantare, ci sarà da ballare, ci sarà da divertirsi veramente molto”.

LO SPETTACOLO

"Now and Then" il singolo inedito dei Beatles, completato 30 anni dopo, e di recente balzato al primo posto delle classifiche mondiali, anticipa il tour teatrale dello spettacolo The Magical Mystery Story "Now and Then", un viaggio attraverso la storia e la musica dei Fab Four, che si sviluppa unendo la performance dei The Beatbox al fascino narrativo di Carlo Massarini, dando vita ad uno spettacolo dedicato ai quattro baronetti di Liverpool, che di fatto hanno rivoluzionato la storia della musica mondiale.

Nulla è lasciato al caso, ogni dettaglio è curato con precisione, dalla strumentazione

originale dell'epoca identica a quella utilizzata dai Beatles nei loro storici concerti e nelle sessioni in studio, ai cambi di abiti e trucco, ricreando l'atmosfera e lo stile unico di quel magico momento storico. Lo show, che attraversa i ricordi e le scoperte di diverse generazioni, mira a riportare l'entusiasmo e la positività dei mitici anni '60. La scaletta abbraccia i successi leggendari dal Cavern Club di Liverpool, giungendo ai capolavori che hanno preceduto lo scioglimento della band nel 1970.

I The Beatbox riprodurranno fedelmente le hit della discografia "beatlesiana" con

straordinaria precisione esecutiva, restituendo all'ascoltatore l'impatto sonoro e vocale del leggendario quartetto. Un'esperienza senza età che attrae un pubblico diversificato, dai nostalgici degli anni '60 agli appassionati più giovani, dimostrando che la musica dei Beatles è senza tempo.