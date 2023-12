“Befana on board”, sul waterfront di San Girolamo la manifestazione gratuita di sport da tavola per genitori e figli

Dal 2 al 6 gennaio figli e genitori potranno partecipare assieme all’iniziativa “Befana on board”, promossa da Impact Boards Academy e dalla Scuola Surf Bari, con il patrocinio dell’assessorato comunale allo Sport, per attrarre corsisti pronti a misurarsi con discipline sportive come il sup, surfskate, windsurf, kite, surf o lo skateboard.

Le due realtà, infatti, intendono accrescere la schiera di sportivi e curiosi di queste discipline e, allo stesso tempo, dare la possibilità ai nuclei familiari di condividere un’esperienza formativa e molto stimolante coinvolgendo diverse generazioni nelle attività che si terranno sulle acque antistanti il waterfront di San Girolamo.

L’iscrizione alla manifestazione è assolutamente gratuita e aperta a bambini e ragazzi dagli otto ai sedici anni e ai loro genitori: il giorno dell’Epifania, inoltre, i partecipanti potranno prendere parte all’evento “La Befana vien dal mare” che prevede una pagaiata in sup con un finale a sorpresa per i bambini presenti che riceveranno, dalla Befana appunto, dei simpatici gadget.

Di seguito il programma delle giornate:

· 2-3-4-5 gennaio, dalle ore 9.30 alle 12.30, lezioni di skateboard, surfskate surf e kitesurf per adulti e bambini con istruttori federali Impact Boards Academy

· 2-3-4-5 gennaio, dalle ore 9.30 alle 12.30, pagaiata in sup per adulti e bambini organizzata da Impact Boards Academy in collaborazione con Scuola Surf Bari

· 6 gennaio l’evento “La Befana vien dal mare” con la pagaiata in sup per i partecipanti.

Info e contatti utili per iscriversi sono disponibili sui canali social Facebook, Instagram e Tik Tok di Impact Boards Academy e dalla Scuola Surf Bari.