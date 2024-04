A Corato lo spettacolo “Stoc ddo’ - Io sto qua”

Martedì 16 aprile, per la stagione teatrale del comune di Corato organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, Sara Bevilacqua porta sul palco del Teatro Comunale “Stoc ddo’ - Io sto qua” (sipario ore 20.30, biglietto euro 5,00). Lo spettacolo sarà portato in scena anche al mattino (ore 10.00) nell’ambito della stagione “La scena dei ragazzi” dedicata alle giovani generazioni.

Michele Fazio non ha ancora compiuto sedici anni quando viene colpito per errore durante un regolamento di conti tra clan rivali. La vita di Lella, da quella sera, muta radicalmente direzione. Giorno dopo giorno, con la sola presenza di madre ferita, impone le esigenze della giustizia ai clan, denunciando, testimoniando, puntando gli occhi negli occhi di chi vuole imporle il silenzio: io non fuggo, e nemmeno chiudo la porta di casa: “Stocddò”. Da dove, Lella, ha tratto la forza per combattere una guerra che non l’ha mai vista abbassare lo sguardo? Dall’esempio di sua mamma, cumma’ Nenette, donna determinata nell’educare i figli alla sostanza delle cose. Dal sostegno del marito Pinuccio, della famiglia e della gente del quartiere. Ma, soprattutto, dal dialogo mai interrotto con Michele, il garzone allegro, l’angelo di Bari Vecchia. Un dialogo, quello con suo figlio, che nessun ostacolo riuscirà mai a impedire, nemmeno la morte.