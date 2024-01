Giornata della Memoria, a Bitonto gli studenti commemorano le vittime della Shoah

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 26/01/2024 al 26/01/2024 solo domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

In occasione del giorno della Memoria, a Bitonto l'istituto Volta-De Gemmis ha organizzato per ricordare e commemorare le vittime della Shoah. L’evento è in programma venerdi 26 Gennaio 2024 presso il Cinema Coviello alle ore 09:30.

Previsto un collegamento con un gruppo di studenti coordinato dalla Prof.ssa Raffaella Moretti, al momento in visita presso i campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau nell’ambito del progetto Nazionale “Il treno della memoria”. Sarà anche proiettato un video realizzato dagli stessi studenti su quanto da loro vissuto, in un’esperienza dal grande valore civile ed educativo.

La commemorazione rientra nell’Assemblea d’Istituto organizzata per discutere e ricordare ciò che è avvenuto durante la Shoah, al fine di promuovere tolleranza, pace e libertà.