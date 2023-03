Blue eyes - mostra collettiva di arte contemporanea

Venerdì 31 marzo 2023 alle ore 20:00, presso Spazio Start in via Cattedrale 14 a Giovinazzo (BA), si inaugura la Mostra Collettiva di Arte Contemporanea



BLUE EYES

a cura di Patrizia Dinoi



ARTISTI IN MOSTRA:

Maria Bonaduce, Loredana Cacucciolo, Mariangela Cassano, Mario Red De Gabriele, Gianni De Serio, Isa Foglia, Antonio Laurelli, Giovanni Morgese, Massimo Nardi, Luigi Sergi, Claudia Venuto.



La mostra è visitabile dal 31 marzo al 21 aprile 2023, con orario di apertura 19:30 – 21:00, oppure su appuntamento (tel. 389 191 1159).



In Blu eyes , mostra con cui Spazio Start riparte nella primavera 2023, sono esposte opere in cui il blu è il colore prevalente. Molti amano il blu perché è il colore del cielo e del mare, perché trasmette una sensazione di grande libertà propria del dispiegarsi di spazi infiniti. I Romani, tuttavia, associavano il blu ai barbari poiché i soldati celti si tingevano il corpo di blu prima di andare in battaglia. In epoca paleocristiana il blu era accostato al lutto e alla sfortuna. Nel XII secolo è diventato il colore del manto della Vergine Maria e pertanto scelto come sfondo in molti stemmi nobiliari. È stato un colore molto amato da Van Gogh, Monet, Cézanne e da Picasso.

Il blu, dunque, un tempo considerato il colore dei degenerati e dei barbari, pian piano sembra abbia conquistato il mondo. E, paradossalmente, adesso è percepito come un colore simbolo di freschezza, stabilità, pace, affidabilità come risulta evidente dall’uso del blu nella bandiera della Nato, in quella dell’Unione europea , nelle divise, nei loghi delle banche e delle aziende del settore benessere.

L’inquietante blu degli occhi dei barbari è diventato dunque prima il divino colore dei re e poi la democratica, intramontabile cromia dei nostri blu jeans.



La comunicazione è curata da Spazio Start.

Progetto grafico : Claudia Dagostino

Per informazioni:

Tel.: 389 191 1159



Web: https://www.facebook.com/spaziostart