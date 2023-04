Le musiciste Eleonora Turtur e Sara Costa presentano il disco 'Bohemian Stories' a Molfetta

Domenica 16 aprile, alle 20, prosegue il cartellone di eventi di Digressione Music, l’etichetta indipendente fondata a Molfetta da Girolamo Samarelli. Nello studio di Digressione Music di via Santa Colomba 6, a Molfetta (ingresso libero), sarà presentato il disco «Bohemian Stories», dal duo formato dalla violinista Eleonora Turtur e dalla pianista Sara Costa. Le musiciste hanno inciso per l’etichetta molfettese un prezioso scrigno di alcuni «racconti musicali» del repertorio romantico boemo cameristico, per violino e pianoforte. Con musiche di Antonin Dvo?ák (Romantic Pieces op. 75), Leoš Janá?ek (Romance e Dumka), Josef Suk (Four Pieces op. 17) e Bed?ich Smetana (Z domoviny - From the Homeland).

Nel XIX secolo siamo spettatori di un risveglio della coscienza nazionale che si propaga nei salotti letterari e nei teatri attraverso la tendenza dei musicisti a volersi emancipare dai modi dell'arte musicale egemone, attraverso una rivalutazione del patrimonio popolare, evidenziando caratteri di diverse tradizioni storico-musicali. Libertà, indipendenza, autonomia politica, l'amore verso la patria e la sicurezza della propria identità sono le principali forze motrici di questa epoca. L'intento dei musicisti è quello di creare uno stile che innalzi la lingua musicale del Paese a lingua musicale d'arte, infondendovi elementi nuovi e un autentico «carattere» nazionale. Nella Boemia, allora inclusa nell'impero asburgico, questo movimento nazionalista ha una particolare intensità, e da Ottocento inoltrato si può parlare di un vero e proprio «stile ceco».