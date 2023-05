Boro Boro live per Ultra Pop summer edition a Bisceglie

Sabato 27 maggio al DF Theatre di Bisceglie (BT) per la rassegna “Ultra Pop summer edition”, che ospita gli artisti della scena nuova trap, rap e hip-hop italiana, al si esibirà il rapper Boro Boro.

Federico Orecchia all’anagrafe è nato a Torino nel maggio 1996 e si è avvicinato molto presto alla musica, scrivendo i suoi primi testi ed eseguendo freestyle intorno al 2011, ovvero a 15 anni. Nella sua città ha frequentato lo studio RKH, in zona Piazza Statuto, gestito dai Drops To Zero, un duo di producer ormai sciolto. Qui ha conosciuto numerosi colleghi, tra i quali Shade e Blue Virus. Con il nome Boro Boro, insieme al rapper Oliver Green, ha formato il collettivo Iskido gang Dopoe dopo qualche esperimento, nel 2017 ha esordito col primo singolo “Rapper Gamberetti”, che ha portato l'anno successivo a X Factor. Proprio durante la gara all’interno del noto talent show Boro Boro ha presentato altri due singoli “Money Rain” e “Trapper”. La sua avventura televisiva però non è durata molto perché si è interrotta ai bootcamp , nelle prime fasi eliminatorie. L’eliminazione non ha fermato la passione e la voglia di Federico il quale con MamboLosco, protagonista della precedente data Ultra Pop del DF Theatre, ha pubblicato il singolo “Lento”, prodotto da Don Joe e certificato doppio platino.

Nella grande struttura all’aperto il rapper torinese proporrà dal vivo i brani più apprezzati della sua discografia come “Nena”, hit realizzata insieme a Geolier nel 2020, “Nena2”, “El amor”, “Obsesionada” e i brani del suo primo album “Caldo”, inciso assieme a MamboLosco su etichetta Universal Music Group e che ha debuttato al 4º posto nella Classifica FIMI - Album.

Al termine dell’esibizione la serata continuerà con le selezioni dei dj resident del DF Theatre.

DF Theatre – Viale Ponte Lama, 9 – Bisceglie (Bat)

Infotel: 377 3713351

Apertura: 22.30