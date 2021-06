Da Monopoli a Castellana Grotte, nel territorio della 'Costa dei Trulli' il Campionato italiano donne élite

L’ obiettivo è ambizioso: valorizzare il territorio attraverso lo sport, e in particolare il ciclismo, per portare nella nostra regione grandi eventi e realizzare il sogno dei sogni: un’edizione del campionato mondiale in Puglia. La scalata non è facile, ma intanto il primo traguardo intermedio è stato scollinato: il territorio della «Costa dei trulli» ospiterà l’edizione 2021 del Campionato italiano donne élite su strada. L’appuntamento è per domenica 20 giugno su un percorso di 140 km che andrà da Monopoli a Castellana Grotte. È il tragitto che attraversa la «Costa dei trulli», un territorio unico che dal mare arriva alla Valle d’Itria toccando le peculiarità più belle della regione. I primi cittadini di 18 Comuni hanno fatto quadrato per un progetto sinergico che arriva fino ad Andria: fare squadra, al di là dei campanili, per tirare la volata a un’occasione importante di crescita della Puglia intera. Non gregari, ma tutti protagonisti in una squadra che è guidata da un capitano d’eccezione: il sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma, che ha fatto da collante tra gli altri Comuni.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrà giovedì 10 giugno ad Alberobello. L’appuntamento è al Belvedere dei trulli alle 11.00 con un ospite di eccezione: Gianni Bugno, due volte campione del mondo e vincitore di un Giro d’Italia. Il Campionato italiano rosa è la prima importante tappa conquistata di una corsa che punta (anche) ad avere nel territorio della costa dei trulli il Giro d’Italia 2022. Non solo una lista dei desideri, ma un progetto concreto di valorizzazione delle nostre bellezze che già pedala veloce proprio grazie all’impegno dei sindaci del «Costa dei trulli», il territorio composto innanzitutto da Alberobello, Fasano e Monopoli («Costa dei trulli» è un brand fondato da questi tre Comuni con i primi cittadini Annese, Zaccaria e Longo) ma anche Bari, Bitonto, Ceglie Messapica, Cisternino, Conversano, Castellana Grotte, Giovinazzo, Locorotondo, Mola di Bari, Noci, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Turi.

Al via ci saranno circa 130 atlete che si contenderanno il titolo tricolore in una giornata che si preannuncia spettacolare e che sarà coronata da una serie di iniziative collaterali per esaltare il territorio pugliese. Prime fra tutte la conferenza stampa di presentazione dell’evento nel meraviglioso scenario dei trulli di Alberobello, patrimonio dell’umanità (che proprio quest’anno festeggiano i 25 anni del riconoscimento Unesco). L’organizzazione della gara è stata affidata alla Spes Alberobello guidata dal presidente Rino Perta (e il cui staff tecnico è capeggiato dall’ex trullo volante Leonardo Piepoli) insieme alla Polisport Polignano e al Gruppo Sportivo Patruno Canosa. La Puglia ha dovuto battere una concorrenza agguerrita per ottenere il campionato. A convincere la Federazione nazionale è stata la determinazione e la volontà dei Comuni.