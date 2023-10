Lo spettacolo 'La Capra Ballerina' al Teatro Casa di Pulcinella

Sabato e domenica, nella splendida cornice del Teatro Casa di Pulcinella andrà in scena lo spettacolo La Capra Ballerina, lavoro che attinge a quel grande patrimonio della tradizione regionale italiana, storie di magia e di furbizia, con animali che parlano e fenomeni straordinari, di attori e pupazzi che si intrecciano fino a far perdere le tracce della loro provenienza, il tutto messo in scena dal Granteatrino.

Uno spettacolo divertente e al contempo magico e poetico, dove ci verrà restituita tutta la forza che le antiche tradizioni narrative ancora portano con loro.

Sabato 7 e domenica 8 ottobre ore 18.00

Teatro Casa di Pulcinella

La Capra Ballerina

spettacolo con attori e pupazzi

con Anna Chiara Castellano Visaggi, Luca Mastrolitti, Chiara Bitetti

scene Anna Chiara Castellano Visaggi

burattini, pupazzi e oggetti di scena Lucrezia Tritone

regia Paolo Comentale

età consigliata 4 -7 anni

La Capra ballerina è una tipica fiaba della tradizione regionale italiana dedicata al mondo infantile con uno schema narrativo arricchito da infinite varianti e colpi di scena. Nella fiaba si narra la storia di una vecchina che, dimenticando la porta di casa aperta, ha una brutta sorpresa al suo ritorno: una grossa capra è entrata in casa e ha chiuso la porta. Alcuni animali della campagna, un bue, un asino, un vitello, giunti in aiuto della vecchietta non riescono ad aprire la porta. Che fare? Quando tutto sembra oramai perduto ecco che un uccellino, furbo e coraggioso, riesce a risolvere la situazione in modo chiaro e gioioso. La morale è semplice: per combattere la prepotenza non bisogna mostrarsi intimoriti, la forza non serve a nulla contro l’intelligenza.