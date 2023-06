“Care for People” al Bari Pride 2023 con test gratuiti per l’epatite C e l’HIV

Anche quest’anno l’Unità di strada “Care for People”, il servizio finanziato dall’assessorato comunale al Welfare e gestito dalla cooperativa sociale C.A.P.S., aderisce al Bari Pride a sostegno dei diritti della comunità LGBTQI+.

Domani, sabato 17 giugno, l’Unità di strada sarà presente in piazza Umberto I, dalle ore 20.30, nel momento conclusivo della parata del Pride, per promuovere il test salivare a risposta rapida per il virus dell’HIV e dell’HCV e, insieme, la consapevolezza sui benefici della diagnosi precoce dell’epatite C e HIV, che rappresenta uno dei principali strumenti di lotta al diffondersi dei virus.

Tutti potranno effettuare facilmente il test, in maniera gratuita e anonima, con il supporto degli operatori dell’Unità di strada e dei counselors volontari dell’associazione Cama Lila di Bari, grazie al contributo della Fondazione Puglia. Lo screening HIV e HCV sarà accompagnato da colloqui di counselling prima e dopo il test, per promuovere l’informazione in merito a queste infezioni.

Nei giorni scorsi, inoltre, gli operatori dell’Unità di strada, durante l’abituale attività di anti-tratta, si sono confrontati con donne, uomini e transessuali che praticano la prostituzione, al fine di costruire consapevolezza, individuale e collettiva, sulla condizione di sfruttamento e sull'importanza di rivendicare diritti e dignità per tutti.

Per ulteriori informazioni: unitadistrada@coopcaps.it.