Presentazione “I carnefici del Duce” di Eric Gobetti a Ruvo di Puglia

Domenica 25 febbraio, alle ore 18 nella sala conferenze del Museo del libro - Casa della Cultura, a Palazzo Caputi in Via Alcide de Gasperi 26 a Ruvo di Puglia, si terrà la presentazione del libro “I carnefici del Duce” di Eric Gobetti, (Laterza editore) a cura della sezione ANPI di Ruvo di Puglia, in collaborazione con la libreria Agorà e con il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia.

L’autore sarà introdotto dal Dott. Vincenzo Colaprice dell’Università degli Studi di Bari.

Il volume è dedicato a uno dei grandi traumi rimossi del nostro paese, ovvero gli orribili crimini di guerra commessi dagli Italiani negli anni del fascismo in Libia, in Etiopia, in Grecia e in Jugoslavia.

Non furono eventi isolati, ma crimini diffusi e reiterati: fucilazioni di ostaggi, uso di armi chimiche, campi di concentramento, stragi di civili, devastazioni di intere regioni.

Chi furono 'i volenterosi carnefici di Mussolini' ? Da dove venivano? Quali erano le loro motivazioni?

Il libro ricostruisce la vita e le storie di alcuni degli uomini che hanno ordinato, condotto o partecipato fattivamente a quelle brutali violenze.

Eric Gobetti è uno studioso di fascismo, Seconda guerra mondiale, Resistenza e storia della Jugoslavia nel Novecento. Autore di documentari, esperto in divulgazione storica e politiche della memoria, ha collaborato con il canale Rai Storia.

La presentazione conclude le iniziative realizzate a Ruvo di Puglia per la Giornata del Ricordo.

L’ingresso è libero