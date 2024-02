A Ruvo di Puglia si festeggia con 'Carnevole e la famigghje: nu attone e tand'a figghje'

Prezzo non disponibile

Dal 08/02/2024 al 13/02/2024

La Pro Loco di Ruvo di Puglia con la collaborazione e il sostegno del Comune di Ruvo di Puglia e delle realtà associative Gruppo Folk Lapecheronza Ruvo e U’Aggigghje de le Revetole organizza il tipico Carnevale ruvese ristabilendo i riti più lontani e valorizzando la lingua locale, collante che ci lega alle nostre radici in quanto elemento di identità e di integrazione. Al fine far conoscere l’antica tradizione carnevalesca rubastina nella sua diversità culturale.

Giovedì 08 dalle 17.00 alle 21.00 - Piazza Menotti Garibaldi

Sfilata del calzone tipico di Ruvo di Puglia → sketch in dialetto rubastino e presentazione della famiglia di Carnevale → degustazione del calzone

Domenica 11 e lunedì 12 dalle 17.00 alle 21.00 - Piazza Menotti Garibaldi

Visita alla dimora di Carnevale con sketch in dialetto rubastino

Martedì 13 dalle 17.00 alle 22.00

Annuncio mattutino della morte di Carnevale con allestimento della camera ardente (Piazza Menotti Garibaldi, 16) → Visita al defunto con sketch dialettali → Funerale in maschera con trasferimento di Carnevale (via V. Veneto, Piazza Matteotti, via Modesti, Piazza Le Monache) → Lettura del testamento a cura del "sindaco Carnevale Simona Pellicani" → Bruciatura del fantoccio → Intrattenimento musicale a cura delle associazioni folkloristiche