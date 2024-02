Cena con delitto e menù fisso

*ULTIMI 15 POSTI*

Uno di loro è l’assassino!

Succederà proprio durante la notte, da Panacea, quando meno te lo aspetti e mentre starai mangiando qualcosa di buono.

È già scritto nel futuro, non puoi cambiarlo ma potrai scoprire chi è il colpevole.

Che spettacolo questa cena con delitto!



Firmata da Fatti d'Arte



Menù completo dall’antipasto al dolce, con bevande e vini inclusi. 35 euro per adulto

ANTIPASTO

Pan focaccia homemade con cipolla al primitivo

Arrosticino abruzzese di capra

Tonno in roll, stracciatella e zenzero in polvere

Rosa di capocollo pugliese, ciliegina di bufala

Gambero in tempura e salsa sweet chilli

Mini hamburger al pepe verde

Polpetta di salmone e mayo al mango

PRIMO

Sfere di patate, polpo e la sua acqua di cottura,

confettura di fico cetriolo marinato

SECONDO

Bombette artigianali con mortadella e caciocavallo, vellutata di patate al rosmarino

DOLCE

Mousse al cioccolato, polvere di oreo e fondo rocher



Acqua minerale, Fanta e Coca Cola in vetro

VINI INCLUSI:

Saraceno Negramaro Salento IGP – Conti Zecca

Falanghina del Salento IGT – Tessuto di Cantine Due Palme

La Sastreria rosado Garnacha D.O. Cariñena – Sastreria

Cena spettacolo ad Euro 35 per adulto.



Prenotazione obbligatoria con acconto



Menù baby€25: Prosciutto cotto e mozzarella. Orecchietta sugo semplice. Cotoletta di pollo della casa con patate. Dolce. Bevande incluse.



L’8 febbraio diventerai il detective eroe che questo Mondo merita!

Prenota allo 0808806355!



