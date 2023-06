A Palese “La Cena nel borgo… Sotto le luminarie!” indossando abiti esclusivamente di colore bianco

All’interno del corposo programma della Festa Patronale di Palese dedicata a San Michele Arcangelo (Patrono dell’ex frazione a nord di Bari) si inserisce quest’anno “La Cena nel borgo… Sotto le luminarie!”. Altro non è che la cena in bianco: un modello diffusosi rapidamente negli ultimi anni in cui i partecipanti, indossando abiti esclusivamente di colore bianco, si incontrano in un luogo prestabilito, allestiscono dei tavoli e lì consumano un pasto. Una cena non certo fine a sé stessa che ha come scopo primario il creare comunità vivendo gli spazi pubblici come se fossero il salotto di casa.

I pionieri di questa iniziativa nel territorio del Municipio V sono stati delle associazioni di Santo Spirito che da anni organizzano la “Cena in bianco e blu”, data la vocazione marittima dell’ex marina di Bitonto.

Il Comitato Festa Patronale di Palese, recependo la bontà dell’iniziativa, ha deciso di importare il format e di proporlo per la prima volta in assoluto nel territorio palesino, adattandolo al proprio contesto; quello della Festa Patronale appunto.

La cena darà avvio ai festeggiamenti del 2023 e avrà luogo giovedì 3 Agosto. I tavoli saranno sistemati su Corso Vittorio Emanuele e Piazza Magrini; l’inizio, inutile dirlo, alle ore 20.30 con l’accensione della magnifica galleria di luminarie. I commensali (famiglie, gruppi di amici e associazioni del territorio) occuperanno il posto assegnato loro mediante la procedura di prenotazione online già dal pomeriggio, allestendo e decorando il proprio tavolo. Ciascun gruppo provvederà per sé al trasporto di tavoli, sedie, cibi e bevande. Sarà inoltre possibile, mediante alcuni coupon messi a disposizione del Comitato, usufruire di alcuni sconti presso alcuni esercizi convenzionati in cui acquistare qualcosa da mangiare e/o bere.

Un’iniziativa nuova, lanciata già dal mese di Aprile, a cui il Comitato Festa Patronale tiene moltissimo. Dopo gli anni tetri della pandemia in cui non è stato possibile organizzare eventi la gente necessita di occasioni per socializzare e per riappropriarsi della strada e delle piazze. Invero, l’idea di organizzare questa cena è nata proprio nei giorni più difficili del periodo pandemico ma solo quest’anno, dopo diversi tentativi falliti a causa dell’emergenza sanitaria, sono venute a crearsi le condizioni per organizzarla.

Chiunque può partecipare, previa prenotazione obbligatoria; a ciascun commensale sarà richiesto solo un simbolico contributo di 3,00 euro (i bambini fino ai cinque anni partecipano gratuitamente) che concorrerà a finanziare le spese per l’organizzazione della serata nonché quelle legate all’intera Festa.

Le prenotazioni saranno possibili a partire dalle ore 7.00 di lunedì 19 Giugno e verranno chiuse a posti esauriti. Il regolamento completo e tutte le informazioni sulle pagine social del Comitato (FB: Comitato Festa Patronale San Michele Arcangelo Palese; IG: @sanmichelearcangelo_palese).