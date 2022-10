Appuntamento con “Charles Aznavour rencontre Gilbert Bécaud” evento organizzato in favore di EMERGENCY (Gino Strada) presso il DUKE Jazz Club di Bari Via Giannone 16 b domenica 13 novembre p.v. alle ore 19:30 Info e prenotazioni al 375 5085604 Posto unico euro 15. Vi aspetto e vi ringrazio per l’attenzione Mike Zonno.



Mike Zonno ( Voce&Bass) in trio insieme a Leo Di Gioia (Fisarmonica) e Max Monno ( Chitarra) ci propongono un mix di alcuni loro grandi sucessi, della loro musica, la loro poesia e perchè no il loro swing, doveroso tributo a questi due straordinari artisti per una serata di grande fascino!