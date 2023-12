CHRISTMAS IN TOWN - III EDIZIONE



Salutiamo il 2023 con la terza edizione di Christmas in Town, l'evento targato DARF APS organizzato con il patrocinio del Comune di Noci e con il prezioso contributo di Il Germoglio e Hubberia meatpub che mira a valorizzare i migliori artisti della scena musicale pugliese.



Ad esibirsi quest'anno ci saranno:

- BOUVIER

- LIORSI

- CHECCO CURCI

- CORTESE



Ad arricchire l'evento verrà allestita la mostra della fotografa pugliese Nicole Depergola, dal titolo "INTORNO ALLA MUSICA".

Food and Drink a cura @labraceriailfungo



MERCOLEDI 27 DICEMBRE ? ORE 20.30

SPAZIO MU.RA. - Via John F. Kennedy - NOCI



INGRESSO GRATUITO