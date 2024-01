Alessandro Ciacci all'AncheCinema in Affabu(R)lazione, spettacolo di stand up comedy

Terzo appuntamento della rassegna ????? ??&?????? promossa da AncheCinema: ALESSANDRO CIACCI in Affabu(R)lazione, spettacolo di stand up comedy.

Dopo essersi affermato nel panorama della nuova comicità come uno degli artisti più originali e talentuosi, Alessandro Ciacci, “Il più intellettuale dei comici, il più comico degli intellettuali” (Corriere Romagna), già vincitore del Premio Alberto Sordi, torna sul palco con un capitolo tutto nuovo del suo percorso di sperimentazione.

Definito “surreale ed eccentrico prestigiatore della lingua italiana", Alessandro Ciacci è un comico, attore, stand up comedian, autore, considerato tra i 20 stand up comedian italiani più divertenti, secondo “Style Magazine”.

Ciacci ha fatto parte del cast artistico dei programmi tv: “CCN – Comedy Central News” (2017), “Stand up comedy” (edizioni 2017, 2019, 2020), entrambi in onda su Comedy Central (SKY); “Italian stand up” (2019 Zelig TV/Amazon Prime Video), Stand Up Comedy Rehab (Comedy Central 2021).

Affabu(R)lazione è un monologo comico che fa dell’accumulo il suo punto di forza: al suo interno c’è tutto in generale e niente in particolare, e viceversa! Fonde i linguaggi più differenti (lo storytelling con la declamazione di sonetti, il testo musicato con l’improvvisazione) in un solo grande spettacolo, che esplora tutte le possibilità offerte dalla narrazione.

AFFABU(R)LAZIONE è un fiume in piena di paradossi esilaranti, tra cultura classica e immaginario pop, che esplode nell’atto di improvvisazione con gli spettatori, il tutto servito con lo stile unico e irresistibile di Alessandro Ciacci.

“…Dentro a Ciacci ci sono i Monty Python, c’è Woody, c’è Noel Coward (…) in lui si agita anche qualcosa di Achille Campanile, un che di Marcello Marchesi, un po’ di Ennio Flaiano. E non parlo solo della scrittura, dello stile di Ciacci. Dico che Alessandro Ciacci pare immaginato da Campanile, scritto da Marchesi e fatto agire da Flaiano…”

(Paolo Cananzi, autore televisivo, sceneggiatore)

“…far ridere, lo sappiamo, un mestiere difficile. Ma se avete la fortuna di trovare la serata in cui si esibisce Alessandro Ciacci, non vedrete l’ora di tornarci. Alessandro, che oramai per me è un Woody Allen de noantri, ha un’ incredibile presenza scenica, un ritmo serrato e coinvolgente e soprattutto una verve comica unica…”

(dal blog “Una balena a Bologna”)

BIO

Rimini, 1989. All'attività di autore affianca quella di attore teatrale, regista e drammaturgo (tra i testi diretti e interpretati: “Mandragola”, da Machiavelli, “Let's Swift again” dalle opere di Jonathan Swift e “The gag is on the table” sketch show comico originale). Dal 2017 si esibisce professionalmente come stand up comedian. Tra i suoi monologhi one man show: “Sillygismi” (2017), “A.C.U.M.E.” (2018) e “Salamoia per intenditori” (2019).

Il suo libro “La tassonomica dei mirabili” è pubblicato da Aras Edizioni.

INFO SPETTACOLO:

venerdì 12 GENNAIO 2024 | ore ??.??

Teatro AncheCinema di Bari

Corso Italia 112 BARI

Parcheggi a pagamento MetroPark Corso Italia 138 + GestiPark Battisti

????????? online qui: bit.ly/CIACCI

Biglietti disponibili anche al botteghino del teatro AncheCinema

Info SMS/WhatsApp 329 64 99 552

Il ?????????? del Teatro AncheCinema di Bari è aperto

dalle ore 10.00 alle ore 13.00

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

dal lunedì al venerdì e nei giorni di spettacolo dalle ore 15.00 fino all'orario di spettacolo.

N.B. per chi acquista su VivaTicket: non occorre convertire al botteghino la ricevuta di acquisto di VivaTicket che riporta la FILA e il POSTO assegnato. È sufficiente mostrare la ricevuta digitale o cartacea all'addetto all'ingresso della sala di spettacolo.