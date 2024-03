Ciak, si improvvisa! - Spettacolo di improvvisazione teatrale

Spettacolo di improvvisazione teatrale senza un copione, si daranno vita alle storie partendo dai suggerimenti forniti dal pubblico e ispirati al mondo del cinema (luoghi, personaggi, titoli, parole, citazioni, generi, trame, etc..). Verranno, così, messi in scena 'film' mai visti prima (e che mai potranno essere rivisti) eterogenei per temi e generi cinematografici.

Lo spettatore è parte attiva non solo come suggeritore (prima di una scena, fornendo elementi utili per lo svolgimento della stessa) ma anche (in alcuni casi) come vero e proprio autore raccontando situazioni che gli attori sul palco dovranno poi trasformare in un film (inventato) - il pubblico è invitato a portare con sé il Programma del BIF&ST dal quale potrà attingere i suggerimenti.



