A Valenzano l’incontro 'Il Cibo del Futuro'

Mercoledì 17 aprile alle 19:00, il punto vendita bio della Cooperativa Sociale Semi di Vita (via Capurso, 15 – Valenzano) ospita l’incontro il Cibo del Futuro: una riflessione sul possibile impatto ambientale delle nuove tecnologie alimentari, sulle sfide poste dai cambiamenti climatici, le opportunità e i pregiudizi legati agli organismi geneticamente modificati e alla carne coltivata in laboratorio.



Carne coltivata, Ogm, insetti, proteine vegetali: cosa mangeremo nel 2024?



Cosa mettere nel piatto è la scelta più importante che possiamo fare ogni giorno. Partendo da questo assunto, la discussione proverà a immaginare quale sarà l’impatto di carne coltivata, farina di insetti, produzioni OGM e proteine vegetali sulle nostre abitudini alimentari. Un mutamento necessario per rispondere alle disuguaglianze alimentari che spaccano in due il pianeta - oggi un miliardo di persone soffre di denutrizione, mentre 2 miliardi si ammalano per eccesso di cibo – e ad un sistema di produzione che è anche una delle principali cause di emissioni di gas serra.



Intervengono:

Vincenzo Verrastro - Scientific Administrator Ciheam

Mauro?Niso - Professore del Dipartimento di Farmacia - Scienze del Farmaco dell'Università di Bari - Food Blogger

Vito Emanuele Carofiglio - Founder e R&D manager di Celery e Eggplant

Modera l’incontro Cesare De Virgilio, medico, ricercatore e divulgatore scientifico



L’incontro fa parte della rassegna Bite the Byte, inserita all’interno dell’iniziativa “Valenzano, Città dell’innovazione”, promossa dal Comune di Valenzano in collaborazione con Tecnopolis PST, Ciheam e Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari. Il ciclo Bite the Byte prevede 6 incontri in pub e locali di Valenzano, per un approccio alla cultura dell’innovazione al tempo stesso pop e istituzionale, pratico e divulgativo.



Maggiori informazioni su https://www.comune.valenzano. ba.it/novita/valenzano-citta- dellinnovazione-presentazione- del-programma/