Cime di stand-up a Nab Noci

È finalmente arrivata la bella stagione e possiamo cominciare a sfornare un po' di eventi per questa lunga estate.

Venerdì 30 giugno riportiamo a Noci la Stand-Up Comedy con il collettivo Stand Apulia per una serata ricca di risate e svago!



VENERDI' 30 GIUGNO

h. 21.00

NAB - New American Bar - Noci



STAND-UP COMEDY NIGHT

con STAND APULIA



Stand Apulia è un collettivo di Stand-Up Comedy nato a Bari nei primi mesi del 2022.

Già dai primi mesi di vita, Stand Apulia è in prima linea per la diffusione della Stand-Up Comedy sul territorio pugliese attraverso la rassegna "Cime di Stand-Up", evento itinerante in cui i comici di Stand Apulia, e i loro ospiti, portano sui palchi della Puglia i loro monologhi comici carichi di irriverenza e umorismo; il collettivo pugliese organizza anche Comedy Show ospitando i big della Stand-Up Comedy nostrana, curando la direzione artistica di vari luoghi artisti locali.

Il progetto Stand Apulia ha risvegliato o fatto nascere l'interesse per la Stand-Up Comedy nel territorio di Bari e dintorni, raggiungendo un pubblico vario e attirando anche aspiranti Stand-Up Comedian, affacciatisi durante gli Open Mic da noi organizzati. Altro obiettivo di Stand Apulia è quello di contribuire alla formazione di altri Stand-Up Comedian emergenti, non solo con le serate a Microfono aperto ma anche attraverso delle sessioni di Lab Comico organizzati, in via informale, dai membri del collettivo.



------------



Prenota il tuo posto al 080.4979348