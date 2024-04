Ad Adelfia 'Il Babbo ritrovato'

Lunedi 15 aprile alle ore 18, presso l’Auditorium comunale di Adelfia, nell’ambito delle attività cultural-didattiche proposte dall’associazione Corto Circuiti, verrà proiettato il corto metraggio “Il Babbo ritrovato” del regista Nando Vatinno su soggetto e sceneggiatura del giornalista e scrittore Michele Diomede. Tema del cortometraggio è lo sfrenato consumismo che in questi tempi dominati dagli onnipresenti e invasivi Social diventa sempre più aggressivo e straniante, tanto che persino Babbo Natale, eroe soprannaturale e celeberrimo della generosità e dell’altruismo, si sente frustrato, demotivato. Vatinno non è nuovo a questi temi; la sua filmografia tocca infatti da sempre temi che richiamano l’attenzione sulla condizione degli emarginati, dei diversamente abili, degli Ultimi, di coloro insomma che per pregiudizi, noncuranza o per un malinteso senso di compassione sono spesso relegati agli ultimi posti della scala sociale. La stessa iniziativa “Corto Circuiti”, d’intesa con l’assessore Biagio Cistulli della giunta comunale di Adelfia, mira ad attirare soggetti nell’affascinante mondo degli audiovisivi con potenzialità di apprendere l’arte della cinematografia, attraverso la comprensione delle tecniche inerenti la regia, il montaggio, la sceneggiatura e l’arte recitativa, senza preclusione per nessuno, e soprattutto senza nessun onere economico da sostenere. L’auspicio è appunto quello di attirare giovani (ma anche meno giovani) in un progetto di condivisione artistica al fine di realizzare storie, vicende, episodi legati alla storia millenaria del glorioso comune di Adelfia, che prima della fatidica data del 1927 era scisso nei due borghi di Canneto e Montrone. “Il Babbo ritrovato” vede come protagonista Lucia Scarli, apprezzata attrice teatrale, e Francesco Jacobellis altresì noto interprete in ambito teatrale e cinematografico. Magistrale l’interpretazione dei piccoli Raffaele e Noemi, nonché quella di Paolo Caradonna, ovvero l’autentico babbo Natale della storia. Bravi anche tutti gli altri interpreti: Vincenzo, Fabio, Fulvia, Giuseppe, Tina e, last but not least, il mitico Michele “Baffone” Appuntamento dunque a Lunedì, tutti assieme per ricercare il babbo perduto che tutti noi vorremmo ritrovare in una gara di fratellanza e solidarietà.