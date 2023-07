Domenica 30 luglio alle ore 18 al Teatro Abeliano di Bari andrà in scena NON TUTTI I LADRI VENGONO PER NUOCERE commedia di Dario Fo con la regia di Vito Signorile, produzione originale in anteprima nazionale per LE DUE BARI.

L'evento è gratuito con entrata libera.