La compagnia 70cento al Forma con il musical che para di donne e di lavoro

Venerdì 15 marzo al teatro Forma di Bari per la rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e canzoni” organizzata dall’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso e giunta al suo ultimo appuntamento, si terrà la divertente commedia musicale “9to5 orario continuato” portata in scena della compagnia 70cento.

Tratto dall’omonimo film degli anni ‘80, diretto da Colin Higgins e dal musical che ha debuttato a Broadway nell’aprile del 2009, con musiche e liriche di Dolly Parton, che si è aggiudicato 4 nomination ai Tony Award e 15 ai Drama Desk Awards, questa versione segue la trama originale che tratta temi sempre attuali quali il mondo del lavoro e la determinazione femminile. È una storia di donne che fra insicurezze, pregiudizi e il più classico dei maschilismi americani, sfondano la barriera della legalità in un turbine di risate, colpi di scena e musica country/pop, al fine di far riconoscere il proprio valore umano e lavorativo scardinando le gerarchie professionali.

Judy Bernly, allontanatasi dal marito, trova lavoro come segretaria presso una grande compagnia. La donna familiarizza subito con la volitiva caporeparto Violet Newstead e con la prosperosa Doralee Rhodes. Le tre impiegate sopportano a fatica il rigido e maschilista sistema lavorativo imposto dal loro capo, Franklin Hart. Frustrate dai suoi modi di fare dittatoriali, fantasticano di sbarazzarsene finché, un giorno, un caso fortuito offre l’opportunità di prendere in mano le loro vite e dare una svolta all’opprimente monotonia dell’ufficio. In scena ci saranno Rosanna Cassano, Marina Mariani, Alessia Sirago, Monica De Romita, Davide De Marco, Tommaso Citarella, Agnese Milella, Francesca Giacchetti, Martina Milella, Alessio Iacobellis, Aurora Pantaleo e Francesco Capriati.

Teatro Forma – Via Fanelli 206/1 – Bari

Infotel: 3392438891

Apertura: 21:00