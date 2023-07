“Mi Separo” della Compagnia Piccola Ribalta a Piazze d’Estate in largo San Leone Magno

Domenica 23 luglio 2023, con inizio alle ore 21 circa, Piazze d'Estate, il programma di eventi estivi, da giugno a settembre, organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl raggiunge largo San Leone Magno per lo spettacolo teatrale Mi Separo della Compagnia Piccola Ribalta.

Franco Spadaro, Simonetta Paolillo e Valentina Gadaleta, per la regia di Franco Spadaro, portano in scena una commedia "in cui si entra in coppia e si esce single".

"La prima causa del divorzio è il matrimonio", cita un famoso aforisma di Groucho Marx: tesi confermata dai due protagonisti ossidati da 30 anni di matrimonio attraverso le loro feroci discussioni, nell’intimità delle mura domestiche prima e davanti ad una psicologa dopo. La storia mette a nudo le dinamiche della vita matrimoniale rivelandone i malesseri. Incomprensioni che sfociano in divertenti scambi di battute, dal sapore decisamente poco inglese, che raccontano il disagio della vita coniugale e che li porterà ad affrontare la terapia di coppia per scongiurare il divorzio con la complicità del pubblico. Parafrasando Marx è d’obbligo un’altra delle sue battute: "Il matrimonio è un istituto meraviglioso, ma chi vorrebbe vivere in un istituto?”

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti, dell'assessore ai Servizi Sociali Davide Sportelli e di Anita Paolillo, responsabile del Settore II, e prima dello spettacolo "Mi Separo", interverranno Angela Loperfido, coordinatrice psicologa Centro Servizi per le Famiglie - Ambito Putignano, Cooperativa Medihospes sul tema "Il ruolo delle relazioni nello sviluppo psico-fisico del bambino" e Andrea Francesco Auletta, dirigente psicologo ASL Roma 2 sul tema "I riflessi delle relazioni familiari ed extra familiari in età adulta".

“Mi Separo” è anche il primo appuntamento del ciclo di eventi "Il ruolo delle relazioni familiari ed extra familiari nello sviluppo psico-fisico del bambino e i riflessi nell'età adulta" organizzato dal Comune di Castellana Grotte - assessorato ai Servizi Sociali ed è così un’occasione per ridere (e tanto) ma anche riflettere sul vivere quotidiano di una coppia e della famiglia.

Ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.