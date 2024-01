Concerto dei 'Con Voi' tribute band di Claudio Baglioni al Teatro Bravò

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Giovedì 25 gennaio al teatro Bravò di Bari diretto da Angelika Gregucci, sarà proposta l’esibizione dei Con Voi, formazione tributo a Claudio Baglioni, che si esibirà all’interno della rassegna “Cover di Stelle”, diretta da Nino Losito.

Capitanata da Giuseppe Panarelli in voce, questa formazione è composta da cinque elementi. Ad accompagnare il frontman, infatti ci sono Giuseppe Vernile al pianoforte, Valeriano Zighio alla chitarra, Enzo Tangorra alla batteria e al basso Niki Porzia. Dal 2010 propongono la musica di Claudio Baglio sia in giro per la provincia di Bari, che s tutto il territorio nazionale.

Ricco e variegato è il percorso artistico del gruppo. Tra le tappe più importanti ci sono l’esibizione a Montecarlo, all’interno di un festival dedicato alle tribute band e tre concerti nei quali hanno avuto modo di suonare insieme a Danilo Minotti, chitarrista storico di Claudio Baglioni, venuta a mancare lo scorso luglio. Durante l’esibizione Panarelli e soci, propongono due ore di musica con i successi del grande cantautore italiano, oltre a qualche “chicca, non proposta durante i live di Baglioni, per i fans più sfegatati. Ancora, alternano all’esecuzione dei brani anche momenti nei quali, interagendo con il pubblico, raccontano il percorso artistico di Claudio e la nascita delle sue canzoni.

Teatro Bravò – Strada Stoppelli 18 – Bari

Infotel: 3398903522

Inizio concerto: 21.00 (ingresso a pagamento)