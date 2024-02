Doppio appuntamento a Bari e Corato con l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana

Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65 per il concertoa Bari

Venerdì 1° marzo, alle ore 20.30, nel Teatro Piccinni di Bari, si terrà un nuovo appuntamento con il ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari in collaborazione con i Conservatori di Musica pugliesi. (Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65).

Il programma è strutturato secondo un’architettura che prevede quattro melodie, quattro linee contrappuntistiche, sempre coerenti, declinate nelle prime sei produzioni della stagione: in apertura l’esecuzione di un brano inedito di Niccolò Piccinni, Sinfonia da Madama Arrighetta, con la revisione a cura dell’ICO; seguirà il Concerto in Si bemolle maggiore KV 191 per fagotto e orchestra con la partecipazione di Alessia Brancia, fagottista, tra i giovanissimi vincitori del concorso promosso dalla Città metropolitana di Bari diretto agli studenti dei cinque Conversatori pugliesi; sarà, poi, la volta di un brano contemporaneo “Der Goldfisch” commissionato dall’ICO a Joe Schittino nell’ambito del ciclo Di genti e di mari – Bari, storie di millenaria accoglienza, dedicato al culto nicolaiano e all’accoglienza.

Il concerto si chiude con l’esecuzione della Sinfonia n.97 in do maggiore di Franz Joseph Haydn, composta nel 1792, ultima delle sei scritte durante la prima visita a Londra del compositore.

A dirigere l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana il maestro islandese, Gudni Emilsson.

Il concerto sarà replicato sabato 2 marzo, alle ore 20.30, nel Teatro Comunale di Corato (Ingresso libero).