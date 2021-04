Appuntamento con la seconda stagione di concerti in streaming a Palazzo Pesce

Domenica 25 aprile alle ore 19.00 prende avvio la seconda stagione di concerti in streaming che Palazzo Pesce organizza in questo periodo di distanza forzata per continuare a essere vicino al suo pubblico.

Quattro appuntamenti, tutti di domenica e tutti alle ore 19.00: il 25 aprile le pareti affrescate della Sala etrusca ospiteranno “Shakespeare Shake” con il mezzosoprano Margherita Rotondi e la pianista Antonia Valente, che insieme omaggeranno il Bardo dell’Avon nel mese della sua nascita e morte; domenica 2 maggio sarà il turno di Noemi Aurora Cofano e il suo “Per epoche e nazioni. La musica per tastiera dal Settecento al Novecento”, un programma che spazierà dalle Sonate di Domenico Scarlatti fino alle sonorità impalpabili di Claude Debussy; domenica 8 maggio si proseguirà con “Eroi. Variazioni e Scherzi per pianoforte” insieme al giovanissimo talento di Vito Alessio Calianno, impegnato nelle pagine appassionate e virtuosistiche di Ludwig van Beethoven e Frederic Chopin; domenica 16 maggio l’appuntamento finale avrà come protagonista il pianoforte di Liuba Gromoglasova che eseguirà “Tchaikovsky e Brahms”, con pagine tratte dalle “Stagioni” del compositore russo e le “Rapsodie op. 79” del compositore tedesco.

Tutti i concerti andranno in diretta streaming gratuita alle ore 19.00 sui profili Facebook, Instagram e Youtube di Palazzo Pesce. Chi desidera versare la propria quota di complicità, può effettuare una donazione andando sul sito della biglietteria di Palazzo Pesce. L’Atelier delle Arti omaggerà con una registrazione in HD tutti coloro che sosterranno l’iniziativa e che potranno così godersi lo spettacolo in qualsiasi momento.