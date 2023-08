Concerto all'alba a Bitonto: i Time2Quartet per la rassegna PlayD Music

La “distesa rassegna musicale” si apre con un evento esclusivo. PlayD Music è la nuova rassegna musicale targata John Cage Music Academy, che vede partecipi artisti illustri della provincia di Bari.

Il primo appuntamento della rassegna è un evento eccezionale: un concerto all’alba nella meravigliosa cornice di Villa Sylos (Ex Contessa). Suggestivo il loco e altrettanto suggestivo il repertorio proposto dal quartetto d’archi Time2Quartet. Questo formato da Giuseppe Antonio Palmiotti, Michele Saracino, Dario Cappiello e Gabriele Marzella proporrà brani da Hans Zimmer a Morricone, da Piazzolla a Bernstein. Un vero e proprio viaggio tra le musiche da film, tanghi e dolci note per risvegliarsi all’alba del 3 settembre. Il tutto distesi sulla prateria: lo slogan degli eventi è, difatti, “Porta il tuo plaid e goditi lo spettacolo”. E non è tutto: l’official food sponsor Tiki Fish preparerà colazioni per addolcire il concerto.

Appuntamento il 3 settembre ore 5:45 presso Villa Sylos (ex Contessa). Ingresso libero senza prenotazione.

Un ringraziamento speciale agli sponsor: Tiki Fish, Metal Taccogna, Abbattista & Partners Consulting, Castelli in Aria, Maison Duerrebi, Melania e Gino Saracino Parrucchieri. Evento realizzato con il cofinanziamento del Comune di Bitonto nell’ambito della rassegna Vivere Bitonto.