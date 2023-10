Il pianista Mundrov per i "Concerti d'autunno" della Seven Arts

Prezzo non disponibile

Prosegue, con ottimo riscontro di pubblico, la stagione dei “Concerti d'autunno” organizzata dall'associazione Seven Arts. Giovedì 19 ottobre alle 20,30, presso l'auditorium della Casa del Mutilato, a Bari, in Largo Fraccacreta, il pianista bulgaro Georgi Mundrov proporrà un coinvolgente programma, incentrato sulla danza quale principale fonte di ispirazione per i grandi compositori. E' necessario prenotare tramite whatsapp (3281565073) o e.mail (sevenarts@mail.com).