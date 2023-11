Spettacolo musicale 'Note di gusto' al teatro Kursaal Santalucia di Bari

Spettacolo musicale NOTE DI GUSTO – MusiMenù all’italiana – venerdì 24.11.2023 Lo spettacolo musicale della compositrice aquilana Roberta Vacca, docente al Conservatorio A. Casella della sua città, dal titolo: Note di gusto - musimenú all'italiana – che si terrà venerdì 24 novembre, alle ore 20:30 ad ingresso libero, presso il teatro Kursaal Santalucia di Bari\, è un lavoro molto particolare che lega la tradizione culinaria e musicale popolare del nostro Paese, con quella linguistica valorizzando gli idiomi regionali. La compositrice nell’ideare il progetto ha selezionato 20 ricette, una per ciascuna regione d'Italia, raccontate nei rispettivi idiomi locali dagli abitanti incontrati nei rispettivi territori. Dopo averle trascritte, le ha musicate creando un ciclo di canzoni, partendo da altrettanti 20 frammenti di brani musicali appartenenti alla tradizione popolare, che legano il comune immaginario musicale a ciascuna regione. Tre soprani come le tre identificazioni geografiche della nostra penisola (Nord-Centro.Sud), Laura Catrani, Angela Nisi e Patrizia Polia accompagnate dall'Orchestra Città Metropolitana di Bari, diretta da José Miguel Pérez-Sierra, cantano quindi gli ingredienti e i procedimenti per la realizzazione di ciascuna ricetta, nei 20 idiomi regionali. L’ulteriore nota di originalità sta nel fatto che le artiste si accompagnano anche con alcuni strumenti tradizionali di cucina, necessari per la realizzazione delle pietanze.