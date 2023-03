Concerto Balfolk! Prima assoluta in Italia del duo belga Florian e Pavel

Sabato prossimo 25 marzo alle 19, saranno in concerto a Rigenera Laboratorio Urbano a Palo del Colle (BA), FLORIAN DE SCHEPPER, alla chitarra e PAVEL SOUVANDJIEV, al violino.



I due giovani e strepitosi musicisti belgi, presenti nella scena Balfolk fin dalla loro adolescenza, da più di 10 anni viaggiano costantemente tra concerti e festival portando i loro molteplici progetti musicali sui palchi di tutta Europa.



FLORIAN, che già si esibisce in gruppi come Duo De Schepper - Sanczuk, Loogaroo, Broes e PAVEL, con Les Bottines Artistiques e gli Aérokorda, uniti dalla passione comune per la musica e i viaggi, decidono di creare una nuova formazione e comporre una musica che porta la loro firma.



Con un background musicale sia classico che jazz, i due musicisti ci sorprenderanno con brani di composizione propria che sapranno di Francia ... un Gran Bal Folk tutto da ballare!!



Organizzazione a cura del BiB Balfolk https://www.facebook.com/bib.balfolk.